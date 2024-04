Aeroporto de Rio Verde ganha voo direto para Guarulhos

Município do Sudoeste goiano tem o terminal aeroviário mais movimentado do interior do estado

Gabriella Pinheiro - 06 de abril de 2024

Aeroporto de Rio Verde. (Foto: Prefeitura Rio Verde)

O Aeroporto General Leite de Castro – SWLC (RVD), de Rio Verde, localizado na região Sudoeste de Goiás, está oferecendo voos diretos para a cidade de Guarulhos, localizada em São Paulo (SP).

Conhecido por deter o terminal aeroviário mais movimentado do interior do estado, as novas operações no município foram anunciadas no último domingo (31).

Os voos são frutos de uma parceria entre a companhia aérea Latam e da Voepass, e contam com o apoio da Prefeitura da cidade goiana.

Conforme anunciado pelo aeroporto, os voos serão realizados diariamente. A expectativa é que a conexão direta possibilite uma maior praticidade e agilidade para os viajantes

Os voos partindo de Guarulhos com destino a Rio Verde partirão às 08h45. Já no retorno, a partida do trajeto acontecerá às 11h50.

É válido destacar que a ação foi possibilitada devido a adequações feitas pela prefeitura da cidade no aeroporto.

A expectativa é que durante a Tecnoshow Comigo, uma das principais feiras de tecnologia e agronegócio do país, a empresa amplie a oferta de voos para atender a demanda dos passageiros.