Bombeiros iniciam terceiro dia de buscas por criança desaparecida em enxurrada

Garotinha está desaparecida desde a tarde de quinta-feira (04), quando foi levada pela água ao voltar da escola com a mãe

Isabella Valverde - 06 de abril de 2024

Equipes náutica, terrestre e drone seguem na região realizando as buscas pela garotinha. (Foto: Divulgação)

Empenhados e focados em encontrar a pequena Samylla Vitória, de 06 anos, os bombeiros deram início ao terceiro dia de buscas pela região do desaparecimento, em Aparecida de Goiânia, neste sábado (06).

Estão reunidas equipes náutica, terrestre e drone, que sobrevoa o local com o intuito de colaborar com a intensa procura. Serviço de busca com cães farejadores está a caminho para reforçar a ação.

A garotinha está desaparecida desde a tarde de quinta-feira (04), quando ao voltar da escola com a mãe, foi levada pela enxurrada no Setor Cidade Livre.

Nesta sexta-feira (05), a mochila escolar da criança foi localizada pelos bombeiros a cerca de 5 km de distância do local em que foi arrastada pela água, na divisa do município de Hidrolândia, próximo à BR-153.

Durante o dia, o helicóptero da corporação esteve atuando na área, além de militares das equipes náutica, Operação Tempestade e o canil.