Homem é espancado por grupo de amigas após chamar elas de ‘gostosas’ em bar na Cidade de Goiás

Ele foi encontrado deitado na calçada, com sinais de alcoolismo e cortes na cabeça e testa

Gabriella Pinheiro - 06 de abril de 2024

Homem é agredido após importunar mulheres sexualmente. (Foto: Reprodução)

As constantes importunações sexuais cometidas por um homem, de 38 anos, contra um grupo de mulheres dentro de um bar terminaram em espancamento. O caso aconteceu na manhã deste sábado (06), na Cidade de Goiás.

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada e se deslocou até o estabelecimento. No endereço, as autoridades encontraram o homem deitado na calçada, com sinais de alcoolismo e cortes na cabeça e na testa.

Foi durante a apuração dos fatos no estabelecimento que as circunstâncias que motivaram a agressão foram reveladas.

Uma jovem, de 22 anos, revelou que estava no ambiente na companhia de quatro amigas quando o homem começou a importuná-las, chamando-as de “gostosas”.

Uma das vítimas, de apenas 17 anos, alegou que o suspeito teria passado a mão nela e, em seguida, falado novamente o termo. Ao ver a cena, a jovem agrediu o homem, aplicando um chute lateral, conhecido como “voadeira”, o que provocou uma queda.

A versão foi confirmada pela dona do bar, que afirmou que interviu na situação e separou a briga que acontecia entre os envolvidos.

Questionado sobre o ocorrido, o suposto assediador negou o crime. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para encaminhá-lo até o Hospital São Pedro.

Nenhum dos envolvidos demonstrou interesse em registrar o caso.