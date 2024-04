José Borges, ex-vereador e pai de Lisieux Borges, morre aos 91 anos

Bastante conhecido pelas ações de caridade, ele estava internado no Hospital Evangélico Goiano

Isabella Valverde - 06 de abril de 2024

José Borges e o filho, Lisieux José Borges. (Foto: Reprodução)

O ex-vereador José Borges, pai de Lisieux José Borges – pré-candidato a prefeito de Anápolis pelo PSB – faleceu na manhã deste sábado (06), aos 91 anos.

Ele estava internado no Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde não resistiu e acabou falecendo. O velório será no salão da Capela Santa Rita de Cássia e o sepultamento ocorrerá no Cemitério São Miguel. Ainda não há informações sobre os horários.

O ex parlamentar nasceu em Jaraguá e chegou em Anápolis ainda bebê, sendo criado em terras anapolinas pela família. Pela intensa conexão e luta pela cidade, recebeu em 2019 o importante título de cidadão anapolino.

Conhecido por uma efetiva ação caritativa, foi casado com Lourdes Barbosa Borges, com quem teve sete filhos ao longo do matrimônio, sendo um homem e seis mulheres.

Fortemente ligado à religião, foi eleito presidente do Serra Internacional em Anápolis, associação vinculada à Obra Pontifícia das Vocações Sacerdotais, em 1988. Além disso, ajudou a fundar Comunidades Eclesiais de Base em diversas cidades.

José Borges contribuiu com a fundação de Conferências Vicentinas em aproximadamente 25 cidades, prestou serviço voluntário durante vários anos e auxiliou na construção de centenas de casas para os assistidos das instituição em que ajudava, além de creche, albergue noturno e centro comunitário.

Foi eleito vereador por três mandatos, sendo 1989-1992, 1993-1996 e 1997-2000, época em que teve destaque na elaboração da Lei Orgânica do Município de Anápolis, promulgada em 1990.

Pelos relevantes serviços prestados à cidade, ainda foi contemplado com a Comenda Gomes de Souza Ramos, em 2009, assim como com a Comenda Henrique Santillo, em 2011.