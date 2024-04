Jovem é preso no Terminal Rodoviário de Goiânia transportando bebê de 4 meses tirado à força da mãe

Genitora dele estava auxiliando a ação e também foi levada para delegacia pelos militares

Gabriella Pinheiro - 06 de abril de 2024

(Foto: Reprodução)

Para se livrar de dívidas feitas com uma facção criminosa, um pai, de 23 anos, sequestrou o próprio filho, um bebê de 04 meses, e tentou fugir com o pequeno em um ônibus. Ele foi localizado no Terminal Rodoviário de Goiânia na sexta-feira (05).

A ação contou com o apoio da Polícia Militar (PM) e Civil (PC) de Goiás e de Sinop, no Mato Grosso (MT), após o recebimento de informações sobre o ocorrido.

De acordo com a PM, o suspeito estava separado da mãe do menor há 04 meses e, com a ajuda da própria genitora, tomou a criança da ex-companheira, que vive na cidade matrogrossense.

Ainda conforme os militares, o homem já havia sido preso por roubo e estava devendo dinheiro a uma facção criminosa, o que o motivou a fugir para Goiás.

Após a denúncia, policiais se deslocaram até a rodoviária da capital e conseguiram interceptar o ônibus interestadual que transportava o homem e resgatar o bebê.

Tanto o pai quanto a genitora dele foram presos e encaminhados até uma Central de Flagrantes para as devidas providências legais.