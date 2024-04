A melhor maneira de fazer coxa de frango na Air Fryer: fica muito gostoso

Algumas técnicas e segredos de uma receita garantem que o corte do frango fique gostoso e suculento

Ruan Monyel - 07 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@fitness_saude_dicas_receitas)

A fritadeira a ar tem se destacado como uma opção versátil no preparo de alimentos mais saudáveis, incluindo proteínas, e existe uma maneira única de fazer coxa na Air Fryer.

Entre as inúmeras receitas existentes, a coxa de frango é sem dúvidas uma escolha irresistível, que em conjunto com a praticidade do aparelho proporciona uma experiência culinária única.

Descubra algumas técnicas e segredos de uma receita para garantir que o corte de frango não apenas fique gostoso, mas também suculento.

A melhor maneira de fazer coxa na Air Fryer: fica tão gostoso

Fazer um frango delicioso demanda muito tempo, bom, é o que muitos pensam, porém com o avanço tecnológico já é possível preparar a proteína em minutos.

A Air Fryer é sem dúvidas o eletrodoméstico mais versátil da atualidade, possibilitando receitas deliciosas em pouco tempo e sem muito esforço.

Um perfil fitness do Instagram (@fitness_saude_dicas_receitas), publicou um vídeo com uma receita de coxa na Air Fryer que fica deliciosa e desmancha na boca, e o melhor, não é calórica.

Ingredientes:

– Coxa e sobrecoxa de frango

– Pimenta do reino

– Alho em pó

– Sal

– Manjericão

– Shoyu

– Mel

Higienize a proteína, coloque um recipiente e adicione todos os condimentos, mexa até que tudo esteja misturado e diluído.

Leve para a Air Fryer a 200° graus por cerca de 30 minutos e as deliciosas coxas estarão prontas para serem servidas.

Já que o preparo é extremamente saudável, ele se torna ideal para acompanhar saladas e arroz integral, deixando a refeição mais completa e extremamente saborosa.

Essa receita simples é uma ótima opção para fugir do óbvio filé de frango grelhado. Veja o vídeo:

