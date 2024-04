Homem esfaqueia e mata jovem após briga em bar: “não sou de apanhar na cara”

Vítima teria sido surpreendida pelo suspeito dentro do quarto de hotel em que estava hospedada

Thiago Alonso - 07 de abril de 2024

Jovem foi morto dentro do quarto de hotel em que estava hospedado. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 27 anos, foi esfaqueado até a morte dentro de um quarto de hotel, em Bom Jesus de Goiás, município a 219 km de Goiânia.

O caso teria ocorrido neste sábado (06), por volta das 13h50, após uma briga em um bar.

Conforme relatado, a vítima teria se envolvido em uma discussão com o suposto autor, onde estes teriam trocado socos e pontapés, dentro e fora do estabelecimento.

Após isso, o jovem, que é natural da Bahia, teria voltado para o quarto de hotel em que estava hospedado.

Irritado com a situação, o suspeito, de 46 anos, teria dito que “não é homem para apanhar na cara”, e que esta situação não ficaria assim.

Assim, ele teria ido até a hospedagem da vítima para tirar satisfação, iniciando uma briga e deferindo golpes com uma faca contra ele.

Testemunhas que estavam no local no momento da discussão, relataram que chegaram a ouvir gritos e pedidos de socorro vindos do quarto. Logo após a situação, estes ainda teriam visto o suposto autor descendo as escadas com as mãos ensanguentadas.

Dessa forma, os populares teriam acionado a Polícia Militar (PM), que constatou a morte do jovem e imediatamente deram voz de prisão ao suspeito.

A perícia da Polícia Científica também foi solicitada, onde realizaram os procedimentos legais no local do crime.

Assim, o suspeito foi encaminhado para uma Delegacia de Plantão na cidade de Itumbiara, a 62 km de Bom Jesus de Goiás, onde ficou sob custódia da Polícia Civil (PC).

As devidas investigações serão realizadas pelas autoridades competentes.