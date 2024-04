Homem manda Pix falsos para comer de graça e dá prejuízo de R$ 400 em espetinho de Goiânia

Proprietária descobriu o esquema e tentou localizar o suspeito para tirar satisfação

Thiago Alonso - 07 de abril de 2024

Caso ocorreu no Residencial Buena Vista III, em Goiânia. (Foto: Reprodução/Google Street View)

A proprietária de uma ‘jantinha’ chamou a Polícia Militar (PM), após um cliente comer de graça e enviar comprovantes de pagamentos falsos, em Goiânia.

O caso teria ocorrido na madrugada da última sexta-feira (05), no estabelecimento que fica no Residencial Buena Vista III, região Oeste da capital.

Segundo a empresária, de 29 anos, o cliente já estaria praticando o ‘golpe’ há pelo menos cinco dias, totalizando um prejuízo de R$ 409.

O suspeito comprava espetinhos e sempre mandava transferências em Pix, mas após algum tempo, estornava o dinheiro.

No entanto, na noite do último ocorrido, ao fazer um pedido de cinco espetinhos, um caldo e um refrigerante, com entrega para casa, a proprietária do estabelecimento percebeu imediatamente a fraude e acionou a Polícia Militar (PM).

Assim, ela teria se dirigido para o endereço do suposto autor, juntamente com a PM, mas ninguém os atendeu.

Logo, a empresária foi encaminhada para uma delegacia, onde registrou o caso, apresentando todos os comprovantes falsos.

Ficará a cargo da Polícia Civil (PC) investigar o caso.