Influencer comemora nas redes sociais prisão de lutador suspeito de crimes contra várias mulheres em Goiânia

Ela, que atua como dentista, compartilhou vídeo do momento da detenção e reforçou a importância das vítimas se unirem para denunciar

Samuel Leão - 07 de abril de 2024

Dentista comemora vitória através da união feminina. (Foto: @kamalaquias)

Uma dentista publicou um relato comemorando a prisão de um homem em Goiânia, neste sábado (06). De acordo com ela, o suspeito havia sido denunciado por diversas mulheres, por ameaçar divulgar vídeos íntimos delas nas redes sociais.

Kamilla Malaquias, que é dentista e possui mais de 100 mil seguidores, afirmou que a detenção ocorreu após a mobilização de várias vítimas, com auxílio de uma advogada.

O homem participava de um campeonato de Jiu Jitsu quando foi abordado por diversos policiais militares e encaminhado para delegacia. O registro já acumula mais de 30 mil visualizações.

“Há cerca de uma semana uma mulher me procurou pedindo ajuda para o caso dela. Ela é daqui de Goiânia e, após uma semana trabalhando em cima disso, conseguimos prender o criminoso”, relatou.

O lutador, conforme a dentista, teria gravado atos sexuais com diversas parceiras e estaria usando os registros para chantageá-las. Além disso, também estaria respondendo por outros crimes.

“Hoje esse ser humano desprezível foi preso, com a graça do senhor Jesus Cristo e das mulheres que decidiram denunciá-lo. Uma pessoa com a ficha dessa, da idade que ele tem, eu não acredito nunca que ele poderia ser reeducado e reintegrado na sociedade”, comemorou Kamilla.

Nos comentários, diversas mulheres aplaudiram a ação e comemoraram a prisão, apontando a importância da ação das mulheres unidas.

“União faz a força, agradeço muito você amiga”, comentou uma delas.

“Sempre assertiva na fala. Parabéns pela coragem, conte sempre com meu apoio de divulgação de fatos como esse!!”, afirmou outra.

Houve também quem afirmasse que tudo não passava de uma armação e que nada havia sido provado contra o suspeito. O comentário foi rebatido pela autora da publicação.

“Armação de mais de 05 mulheres que foram agora denunciar? E mais de outros 5 crimes que ele já está respondendo por outras denunciantes? São 10 mulheres contra a palavra de 1 homem, mas ele está falando a verdade? E as outras mulheres não?”, questionou.

No vídeo, a influencer divulgou ainda fotos do suspeito, alegando que o objetivo é que possíveis outras vítimas o reconheçam e também busquem as autoridades policiais.