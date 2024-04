Quem gosta de café vai se surpreender com essa novidade que dá para fazer

Nunca mais você vai jogar o cafézinho que sobrou na garrafa do outro dia fora depois dessa dica deliciosa e geladinha

Magno Oliver - 07 de abril de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram )

O café é uma das bebidas universais mais populares e consumidas pelas pessoas no mundo inteiro. Em qualquer esquina que se vá, tem um lugar vendendo essa iguaria.

Assim, o querido está presente não só no lanche da manhã, como para ir malhar na academia, no lanche da tarde, nos dias frios e chuvosos, entre várias outras ocasiões.

Dessa forma, um vídeo com uma receita diferente, geladinha e bem gostosa com o grão viralizou nas redes sociais e virou nova febre nas trends do Tik Tok e Instagram.

O perfil no Instagram @vamobh publicou uma receita de dar água na boca e que dá uma nova releitura para aquele restinho de café que sobrou da garrafa e você não quer jogar fora.

Trata-se de uma receita diferente de capuccino gelado. Na publicação, pega-se o café do dia anterior, coloca na forminha de gelo e congela o líquido restante.

Em seguida, coloca os cubos de gelo no liquidificador, adiciona um pouco de leite, achocolatado em pó, bate bem e depois é só servir.

A ideia é bastante criativa para aproveitar aquele café que sobrou na garrafa e acabou esfriando por conta do longo tempo sem ser consumido.

Confira o vídeo completo da história:

