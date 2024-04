3 signos que precisarão tomar uma decisão que vai mudar completamente os rumos das coisas

Fazer a escolha pode ser um tanto difícil, principalmente devido à confusão mental, mas sejam sábios

Gabriella Licia - 08 de abril de 2024

Mulher segurando corrente com fé. (Foto: Ilustração/Pexels/Alina Vilchenko)

As notícias podem ser um tanto preocupantes para alguns signos que precisarão tomar uma decisão complicada, capaz de mudar completamente os rumos das coisas. Para alguns, o abalo será no campo profissional, para outros será no campo pessoal e até romântico.

Neste período de intensas reviravoltas, graças à retrogradação de Mercúrio, é comum que diversas questões sejam levantadas de forma radical – devido ao Sol em Áries – e vocês precisam ser corajosos para enfrentar tudo.

Fazer a escolha pode ser um tanto difícil, principalmente devido à confusão mental, mas sejam sábios! Analisem minuciosamente e, até o final do mês, poderão escolher o melhor caminho a seguir. Não se apressem tanto e sejam honestos com vocês mesmos.

Para saber quais são essas casas astrológicas que precisam tomar uma decisão em breve e ser bem afetados com isso, confira a lista abaixo e algumas dicas do horóscopo para eles. Olha só!

3 signos que precisarão tomar uma decisão que vai mudar completamente os rumos das coisas:

1. Leão

Os leoninos enfrentarão um impasse no campo pessoal. Há uma pendência com o passado que, enquanto vocês não solucionarem a problemática, não encontrarão paz em nenhum lugar, tampouco nas relações.

É preciso tomar uma decisão para seguir em frente e isso pode causar choro e angústia. Porém, depois que atravessar essa fase, poderá comemorar o novo caminho escolhido.

2. Escorpião

Os escorpianos também poderão sentir uma forte provação nestas semanas. Primeiramente, será fundamental enfrentar o que vocês têm fugido. Talvez o problema nem seja tão grande, mas essa mania que postergar as coisas faz com que elas pareçam enormes.

Depois de resolver as pendências e fechar os ciclos que só estiverem te atrasando, será necessário ter coragem para ouvir uma proposta profissional tentadora e saber responder usando a racionalidade. Se for preciso organizar uma mudança, pense bem nos detalhes.

É tempo de crescimento, aprendizado e descobertas. Não se acanhe com essas novidades.

3. Sagitário

Para os sagitarianos, é possível que o campo profissional dê um sacode forte. Isso porque uma proposta instigante pode fazer com que os nativos almejem abandonar tudo, literalmente ‘chutar o balde’ e seguir o sonho.

Tenha calma e paciência! Não dá para ser tão impulsivo assim, principalmente nessas transições astrológicas. Tome a melhor decisão possível e se for ir embora, vá de alma leve!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!