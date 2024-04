Um amor antigo está prestes aparecer para as pessoas destes 3 signos

Gabriella Licia - 07 de abril de 2024

Mulher de costas. (Foto: Ilustração/Pexels/Marcelo Chagas)

É bom estar preparado, pois um amor antigo está prestes a aparecer para alguns signos, dispostos a corrigir parte da confusão antiga e tentar um reconciliamento. Cuidado com as atitudes não pensadas e exageradas.

O período de retrogradação de Mercúrio iniciou no dia 1° de abril e se estenderá até o dia 25 deste mês. É normal que, neste cenário, haja muitas confusões mentais, retorno de pessoas do passado, problemas com atrasos, dificuldade com aparelhos eletrônicos e muita indecisão.

Esse amor antigo em suas vidas voltará com um discurso de amolecer o coração. No entanto, é bom analisar exatamente o que mudou e se realmente compensa voltar à estaca zero.

Diante disso, confira a lista abaixo com os signos que serão mais afetados e podem esperar por mudanças chocantes. É fundamental estar com os pés no chão para não se arrepender das escolhas depois. Veja só!

Um amor antigo está prestes aparecer para as pessoas destes 3 signos:

1. Câncer

Os cancerianos acabaram sendo bem afetados nesse período de lua minguante, quase nova, e podem aguardar o retorno de alguém do passado, chegando de mansinho, tentando recuperar espaço em sua vida.

Se estamos falando de antigas mágoas e feridas mal cicatrizadas, não compensa se jogar nessa loucura de cabeça. Vocês podem sair muito machucados nessa história.

Tenha pé no chão na hora de escolher o recomeço.

2. Leão

Os leoninos também encontrarão alguém que perdeu o contato há tempo. Será interessante expor tudo o que guardou nesses meses e resolver as pendências. O tempo dirá se essa história ainda renderá bons frutos.

No entanto, não precisa fugir de tudo! É importante que se desvinculem de todos os sentimentos pesados, de rancores e desentendimentos. É hora de recomeçar, seja com o amor antigo ou sozinho.

3. Capricórnio

Por fim, os capricornianos foram muito afetados nesta primeira semana de abril. E digo mais! Calma, que está só começando! Esse amor antigo pode causar uma confusão mental ainda maior. Você, muito possivelmente, não faz a menor ideia de por onde ir.

É preciso recuperar o foco e as rédeas das relações, analisando minuciosamente o que isso pode agregar. Caso contrário, as frustrações serão recorrentes.

