6 utilidades do Vale Alimentação que nem todos que recebem sabem

Poucas pessoas lembram de incluir esses itens no carrinho do mercado na hora de usar o benefício

Anna Júlia Steckelberg - 08 de abril de 2024

(Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo)

Vale Alimentação ou Vale Refeição são benefícios dados aos funcionários de uma empresa, permitindo que eles usem um cartão para comprar em supermercados ou comer em restaurantes credenciados.

Ambos os cartões não são descontados no salário e acabam sendo um incentivo maior para os trabalhadores e tratando do Vale Alimentação, destina-se o saldo para compras no supermercado; enquanto o Refeição, o valor deve ser usado em restaurantes, lanchonetes e bares

Ok, e se referirmos às compras no mercado, como aproveitar mais esse valor e adquirir coisas diferentes?

6 utilidades do Vale Alimentação que quem todos que recebem sabem:

1. Sobremesa

Não é muito comum vermos pessoas colocando doces e sobremesas nos carrinhos de supermercado, não é mesmo?

Mas caso você receba vale alimentação pode ser muito vantajoso fazer esse investimento.

2. Refrigerantes

Outra coisa que não é muito comprada pelas pessoas são os refrigerantes, que, além de fazerem mal à saúde, costumam ser um pouco mais caros.

Por isso, vez ou outra, vale a pena adicioná-lo à sua lista de compras do supermercado!

3. Queijos

Quem é que não fica namorando as diversas opções de queijos no mercado? Por exemplo, o brie, parmesão, gorgonzola e assim por diante.

Logo, aproveite o Vale em mãos e faça esse agrado para você apenas uma vez na vida, você não vai se arrepender.

4. Frutas fora de época

Você já deve ter reparado como as frutas fora de época são um pouco mais caras, como morangos, uvas e kiwi, não é mesmo?

A pior parte disso tudo é que elas são sempre suculentas e deixam a gente babando para comprar, por isso, da próxima vez compre e mate à sua vontade.

5. Frios

Assim como os queijos, os frios em geral, como os salames, palmitos e patês são outra tentação para comprar no supermercado.

Pois bem, saiba que dá para comprá-los no Vale Alimentação e fazer esse agrado para você e sua família.

6. Geleias

Por último, as geleias também são uma boa pedida para se comprar com o Vale Alimentação.

Isso porque, é um produto delicioso, que muita gente não tem o hábito de comprar sempre.

