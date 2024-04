Márcio Corrêa já tem o apoio de pelo menos 9 partidos para disputar Prefeitura de Anápolis

Confirmadas adesões, suplente de deputado deve ser dono do maior tempo de propaganda na TV e rádio

Pedro Hara - 08 de abril de 2024

Márcio Corrêa, pré-candidato a prefeito pelo PL. (Foto: Elvis Godoi/Portal 6)

Finalizada a janela partidária, o pré-candidato a prefeito Márcio Corrêa (PL) já tem garantido apoio de pelo menos nove legendas na corrida à Prefeitura de Anápolis.

Confirmadas as adesões, o suplente de deputado federal deve ser dono do maior tempo de propaganda eleitoral na TV e rádio.

Entre as siglas com representação no Congresso Nacional que sinalizaram estar com Márcio estão, além do PL, MDB e Avante, outros partidos com menor força em Brasília.

Rápidas apurou que o PSD local espera caminhar com o suplente de deputado. A legenda também é cobiçada por Antônio Gomide (PT).

Todas as definições acontecerão de 20 de julho a 05 de agosto, prazo determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para realização de convenções.

*Colaborou Denilson Boaventura