6 itens comuns que podem desaparecer nos próximos 20 anos

Novas tecnologias, e a digitalização das coisas e serviços estão fazendo uma revolução que podem acabar aposentado algumas coisas antes da hora

Magno Oliver - 09 de abril de 2024

(Foto: Tânia Rego / Agência Brasil)

Com a chegada de novas tecnologias, digitalização das funções e modernização de serviços e produtos, o mundo tem passado por diversas transformações.

Assim, com a chegada de tanta novidade, alguns itens que são muito comuns no nosso cotidiano hoje podem acabar desaparecendo daqui a um tempo.

Dessa forma, o que é muito útil agora, amanhã pode nem ser mais. O interessante é que a sociedade e as gerações evoluem e algumas coisas estão ficando para trás.

Pensando nessas transformações, separamos para você uma listinha com algumas coisas que, futuramente, vão acabar desaparecendo da nossa rotina.

6 itens comuns que podem desaparecer nos próximos 20 anos

1. Lojas físicas

Com a oportunidade de boa conveniência, variedade de produtos e poder de compra do conforto do lar e na palma da mão, as lojas físicas podem passar por um declínio grande. Assim, isso é devido ao crescimento do comércio eletrônico e aumento das compras e vendas pela internet.

2. Carros movidos a combustíveis fósseis

A era agora é de modernização, fontes de energias limpas e sustentáveis. Dessa forma, isso pode fazer com que os automóveis movidos a combustíveis fósseis estejam com os dias contados. Sem contar que eles podem ser substituídos por veículos elétricos devido às preocupações ambientais e avanços tecnológicos recentes. O que será que o futuro nos reserva, não é mesmo?

3. O fim do dinheiro físico

Com a era do Pix e do Drex, o dinheiro digital que o governo federal estuda implantar, o uso do dinheiro em cédulas e moedas pode estar com os dias contados. Até mesmo com o avanço das tecnologias de pagamento digital, como aplicativos de pagamento e até criptomoedas, é possível que o uso de dinheiro físico diminua drasticamente. A previsão é que possivelmente ele até desapareça em algumas regiões, devido à praticidade e segurança oferecidas pelas transações eletrônicas.

4. Fim dos cabos e fios

Se depender da digitalização e modernização de serviços e produtos, os cabos e fios podem estar com os dias também contados. Isso porque a chegada de tecnologias como Wi-Fi, Bluetooth e carregamento por indução, podem eliminar a necessidade de cabos e fios em muitos dispositivos eletrônicos, desde smartphones até eletrodomésticos.

5. Cartões de crédito físicos

Com a popularização dos pagamentos móveis e das carteiras digitais, é possível que os cartões de crédito físicos se tornem menos comuns ou até mesmo desnecessários em um futuro próximo. Isso porque as pessoas agora optam por utilizar os itens em versões digitais disponíveis em seus celulares para realizar transações financeiras.

6. Chaves físicas

Por fim, as chaves físicas e até mesmo o ofício de chaveiro podem estar entrando em extinção. Com o crescente uso de sistemas de entrada inteligentes, como fechaduras digitais e sistemas de reconhecimento facial, o uso de chaves físicas pode se tornar obsoleto. Dessa forma, as pessoas poderão acessar suas casas, carros e locais de trabalho apenas com dispositivos eletrônicos ou biométricos.

Portanto, siga o Portal 6 no Instagram: No @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo digital e em tempo real para você!