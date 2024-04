É preciso ter olhos de águia para encontrar “CHUVA” em menos de 14 segundos neste caça-palavras

Que tal um teste de palavras para exercitar a cabeça e se divertir um pouco antes de começar as obrigações e tarefas do dia a dia?

Magno Oliver - 07 de abril de 2024

(Foto: Ilustração / Portal 6)

Você gosta de jogos antigos? E o que acha do famoso caça-palavras? Se lembra desse clássico do entretenimento?

Brincar de caça-palavras pode ser um desafio complicado para algumas pessoas, ainda mais porque se trata de uma atividade que estimula vários pontos do nosso cérebro.

Esse entretenimento oferece uma diversão única, que proporciona desenvolvimento da concentração, paciência, percepção visual e memória.

Um bom teste mental é excelente para exercitar a memória e a agilidade visual de uma pessoa. Você se lembra do famoso e nostálgico teste de palavras?

Esse tipo de exercício rápido é considerado uma boa atividade educativa e que estimula bastante a capacidade de pensamento, segundo especialistas.

Pensando nisso, separamos um desafio de palavras em que você vai precisar encontrar, em meio a um quadro com várias letras do alfabeto, a palavra “CHUVA”, mas no menor tempo possível que conseguir.

Assim, vamos dar apenas 14 segundos para você conseguir localizar a palavra secreta, heim!

Será que você consegue? Portanto, confira agora o mistério dentro do quadro que separamos para você resolver, concentre-se para que seja em tempo recorde:

É preciso ter olhos de águia para encontrar “CHUVA” em menos de 14 segundos neste caça-palavras

E aí, meus queridos leitores e leitoras, conseguiram encontrar a palavra que estava escondida do nosso desafio? Como foi a experiência desse teste ocular para vocês? Tiveram dificuldades?

Se você trabalhou o olhar rápido e se deu bem, saiba que está de parabéns! Suas habilidades oculares e mentais estão muito acima da média. Você possui uma percepção ocular impressionante!

Principalmente por conta do pouco tempo para achar o termo escondido e a complexidade do teste que aplicamos.

Confira o Gabarito do CAÇA-PALAVRAS:

Por fim, você gostou desse desafio? Então, aproveite e se divirta também com esses outros aqui que separamos para você se testar e checar como estão suas habilidades oculares e de raciocínio:

E aí, você curtiu esse conteúdo? O que achou da matéria que exibimos agora? Então, leia essas outras matérias aqui disponíveis logo abaixo também e surpreenda-se:

Levante o olhar: busque por “CABEÇA” neste caça-palavras em apenas 12 segundos

6 peças de roupas que possuem um tempo certo para serem lavadas

Essas são melhores maneiras de tirar manchas de roupas (poucos conhecem)

Portanto, siga o Portal 6 no Instagram: No @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo digital e em tempo real para você!