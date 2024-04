A sobremesa fácil de fazer que leva apenas 2 ingredientes e fica uma delícia

Saiba que, para conseguir uma receita gostosa, não é preciso uma infinidade de produtos e passos a passos mirabolantes

Gabriella Licia - 09 de abril de 2024

Com apenas dois itens será possível conseguir um pudim delicioso. (Foto: Reprodução/Captura via Youtube)

Se você não leva muito jeito na cozinha e sonha em aprender uma sobremesa fácil, com apenas 02 ingredientes, é bom conferir até o final da matéria, pois esse segredo vai te surpreender.

A verdade é que para conseguir uma receita gostosa, não é preciso uma infinidade de produtos e passos a passos mirabolantes. Com apenas dois itens muito acessíveis e práticos você conseguirá fazer seu próprio prato do jeito que sempre quis.

E a melhor parte é que você não gastará quase nada para reproduzir o pudim mais fácil de todos os tempos. Ficou curioso e quer saber mais como fazer? Então acompanhe até o final e já anote tudo para não perder nada.

Acredite se quiser, mas para fazer a sobremesa mais fácil de todos os tempos você precisa de apenas 02 ingredientes base:

açúcar claras de ovos

Isso mesmo, com apenas os dois itens baratos e fáceis de encontrar, você conseguirá uma base perfeita para o seu pudim. E o passo a passo é ainda mais simples.

Primeiro, dissolva o açúcar em uma xícara de água para fazer a cobertura caramelizada do pudim. Essa é a parte principal para dar aquele charme.

Agora, coloque a forma propícia do pudim em fogo baixo para que o açúcar e a água derretam e formem a textura caramelizada idealizada.

Feito isso, é hora do próximo passo. Pegue 10 claras e coloque em uma batedeira. No modo lento, deixe o eletrodoméstico bater as claras até que forme aquela textura de neve.

Agora, aumente a potência da batedeira para deixar a consistência da clara ainda maior. Enquanto isso, adicione duas colheres de açúcar para cada clara. Logo serão 20 colheres para as 10 claras.

Deixe batendo por mais alguns minutos até que fique bem sólido. Depois, passe todo o produto para a forma, com o caramelo por baixo, e deixe bem completa a forma.

Coloque em banho maria, no forno, por aproximadamente 45 minutos e assim você terá um pudim com apenas dois ingredientes. Uma dica adicional é colocar duas colheres de vinagre na água, na hora de marinar. Veja só!

