Bolo de Leite Ninho Gelado é fácil de fazer e não vai muitos ingredientes

Com apenas alguns ingredientes básicos, é possível preparar uma sobremesa irresistível

Ruan Monyel - 27 de março de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/ Aylla Receitas)

Se há algo que sempre encanta até os paladares mais exigentes, são as sobremesas, e esse bolo de leite ninho gelado, além de delicioso, é extremamente fácil de fazer.

Combinando sabores que agradam a maioria das pessoas e um tempo de preparo rápido, esse bolo vai ser o queridinho das reuniões em família.

Separe o papel e a caneta para anotar os ingredientes e o preparo dessa deliciosa iguaria. Leia até o fim e veja o passo a passo.

Quem disse que para fazer um bolo delicioso é preciso uma lista interminável de ingredientes e horas na cozinha? O Bolo de Leite Ninho Gelado veio para provar o contrário.

Segundo a receita publicada pela digital influencer Aylla, através do seu perfil do Instagram (@aylla.receitas), com apenas alguns ingredientes básicos, é possível preparar uma sobremesa irresistível.

Anote os ingredientes para a massa:

– 4 ovos

– 1 xícara de açúcar

– 1 xícara de leite

– 1/3 de xícara de manteiga

– 1/2 xícara de leite em pó (Leite Ninho)

– 2 xícaras de farinha de trigo – 1 colher de sopa de fermento

Para preparar a massa, bata os ovos com o açúcar até virar uma gemada, acrescente todos os outros ingredientes, exceto o fermento e misture até ficar homogêneo.

Acrescente o fermento e bata mais um pouco, coloque a mistura em uma forma untada e leve ao forno pré-aquecido a 200° graus por 45 minutos.

Para o recheio, você vai precisar

– 1 lata de leite condensado gelado

– 1 caixinha de creme de leite gelado

– 1/2 xícara de leite em pó (Leite Ninho)

Basta bater os três ingredientes até dissolvê-los completamente, sem a necessidade de ir ao fogo.

Assim que assada e fria, corte a massa ao meio, umedeça com leite e coloque parte do recheio, adicione a outra camada de massa e repita o processo.

Cubra com papel alumínio, leve para a geladeira por 4 horas e prontinho! Agora é só servir sem moderação. Confira o vídeo:

