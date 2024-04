Aprenda como consultar multas no DETRAN de Goiás

Órgão disponibiliza canais pelos quais a população pode verificar a situação dos veículos

Augusto Araújo - 10 de abril de 2024

Trânsito de Goiânia. (Foto: Divulgação/ Jucimar de Sousa)

Uma das questões que mais preocupam os motoristas goianos são as multas de trânsito. Muitas vezes inesperadas, elas podem vir de infrações causadas por desatenção ou até mesmo situações de emergência.

Assim, muitos condutores se questionam se podem ter sofrido alguma penalização sem ter o conhecimento das mesmas.

No entanto, existem alguns métodos pelos quais a população consegue verificar a situação dos veículos e consultar se possuem pendências a serem quitadas.

Isso porque o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (DETRAN) oferece canais voltados justamente para que os motoristas possam checar esses dados.

O próprio site do Governo de Goiás disponibiliza um espaço para essa questão. Ao entrar no tópico “Serviços”, basta procurar o item “Consultar Veículo – IPVA, Multas e CRLV”.

Clicando nele, o usuário será direcionado para uma página onde pode solicitar dados a respeito do meio de transporte, assim como débitos, boletos e infrações.

Para isso, basta clicar no botão “ACESSAR”, se autenticar com o Login gov.br. Caso o internauta seja o dono do veículo, serão mostradas as informações. Caso seja de terceiros, será pedido o Renavam e a placa do mesmo.

Além disso, o DETRAN disponibiliza o aplicativo DETRAN GO ON (disponível para Android e iOS) e o Disque DETRAN, pelos telefones 154; (62) 3269-8800; e (62) 3269-8899. Os atendimentos por ligação são feitos entre 07h e 19h.