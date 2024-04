É comovente história de jovem encontrado inconsciente pela PRF após pedalar mais de 200 km para ver filha

Pai foi localizado caído em um acostamento na BR-070, em Jussara

Gabriella Pinheiro - 10 de abril de 2024

Homem é encontrado inconsciente e levado até Hospita. (Foto: Reprodução/ PRF)

Aproximados 214,1 km, saindo de Barra do Garças, no Mato Grosso (MT), até Jussara, em Goiás. A distância foi percorrida de bicicleta por um pai, de 18 anos, que tinha como único objetivo: visitar a filha, um bebê de cerca de 10 meses, que mora em Brasília (DF).

Com apenas uma garrafa de água, uma pequena mochila contendo uma peça de roupa e sob extremo sol quente, o rapaz pedalou durante dois dias na tentativa de encontrar a pequena.

Apesar do empenho, o caso teve um desfecho contrário do almejado. Devido às condições, ele acabou passando mal e caiu no acostamento da BR-070, no município de Jussara.

Ele foi encontrado e resgatado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de terça-feira (09) na rodovia.

De acordo com a corporação, o jovem não teria se alimentando durante todos os dias pedalados, o que teria causado o mal-estar.

Ele estava desidratado, sem forças para se levantar e com confusão mental e foi conduzido até o Hospital Municipal da cidade, onde ficou internado e recebeu alta.