IPTU em Anápolis; veja prazos e descontos

Aos que optarem pelo pagamento parcelado, o segundo abatimento ocorre já no dia 10 de maio

Samuel Leão - 10 de abril de 2024

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Samuel Sousa/Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

A regularização do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) já se aproxima do prazo final, em Anápolis. Com vencimento marcado para esta quarta-feira (10), são oferecidos descontos e opções de parcelamento.

Para o acerto à vista, ocorre o abatimento de 10%, que pode aumentar caso o pagador faça parte do programa Contribuinte Legal, chegando a 15%. O benefício é valido para os cidadãos que estão em dia com o tributo do ano passado, e que o tenham pago em uma única cota.

Aos que optarem pelo pagamento parcelado, o segundo abatimento ocorre no dia 10 de maio. Todas as outras parcelas, até a oitava, que termina em novembro, seguem no dia 10 de cada mês

Uma exceção é agosto, no qual o acerto está agendado para o dia 12. Vale ressaltar que nenhuma das parcelas, fora a opção de cota única, poderá ter valor inferior a R$ 141,20. Após o vencimento, as parcelas receberão a inclusão de juros, além da ocorrência de multas para os casos de inadimplência.

Para realizar o pagamento, basta comparecer à unidade do Rápido, situada no Anashopping. Outras opções, feitas de maneira online, são o pagamento pelo Zap da Prefeitura e a emissão da guia, usando a inscrição do imóvel, pelo Portal do Cidadão.

Os talões também serão enviados para os imóveis residenciais até a data do vencimento, facilitando a consulta e pagamento dos mesmos. Outra questão importante, que pode gerar problemas para os devedores, é a possibilidade de ocorrer o protesto do título, via cobrança judicial, além de outras penalidades.