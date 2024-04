Placa chama atenção de passageiros que usam transporte por app

Imagem viralizou nas redes sociais e são vários os internautas que defendem a decisão

Augusto Araújo - 10 de abril de 2024

Motorista de app viralizou após lista com exigências para passageiros. (Foto: Reprodução/X)

Uma placa tem chamado a atenção nas redes sociais, após um motorista de aplicativos de carona postar um aviso para os passageiros dentro do veículo.

A mensagem é clara: “Por gentileza, use o cinto de segurança. O valor da sua viagem não paga a multa”.

Além desta, o recado ainda conta com outras duas exigências feitas pelo profissional. A primeira é para que os usuários do app não comam no interior do automóvel.

A segunda, por sua vez, foi voltada às mulheres, com um pedido simples: “faça suas unhas em casa”.

Publicada pela página “Se tem placa, tem história”, na rede social X (antigo Twitter), a imagem viralizou e levantou debates entre os internautas.

Muitos deles foram favoráveis às exigências do motorista. “Tem gente que é folgada a ponto de receber uma placa” e “placa tranquilamente compreensível, tem muita gente sem noção”, foram algumas das manifestações de apoio.

No entanto, outros usuários aproveitaram uma “brecha” da placa para brincar com a situação.

“Então se for homem é de boa fazer as unhas dentro do carro?”, apontou um deles, enquanto outro afirmou “machismo isso aí, por que os homens podem fazer a unha?”