‘Power Point’ da Inteligência da SSPGO detalha quem faz parte do escândalo que favorecia empresas nos colégios militares

Relatório ultra sigiloso aponta laranjas, sócia oculta e envolvimento de reais donos com organização criminosa

Pedro Hara - 10 de abril de 2024

Fachada do CEPMG Cesar Toledo, localizado no Jardim Alexandrina, em Anápolis. (Foto: Captura/ Google Street View)

Um relatório ultra sigiloso da Superintendência de Inteligência Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSPGO) revelou não apenas o esquema de favorecimento para as empresas Patricia Sarjes Eventos e Alto Rellevo, durante as realizações de eventos de formatura dos colégios militares de Goiás, como também a função de cada um dos envolvidos dentro da trama.

O Portal 6 obteve acesso ao documento, onde é apontado que 35 unidades escolares conveniadas à Polícia Militar de Goiás (PMGO) celebraram, ao menos, um contrato com as referidas companhias. O que corresponde a 58% do efetivo de colégios em todo o estado.

Dentro do esquema, diversas pessoas foram listadas como participantes, seja como comparsa, laranjas ou até mesmo sócios de forma oculta.

Em um “Power Point” montado dentro da investigação, é possível, por meio de um “gráfico de vínculos”, ver como cada uma das partes se conectava.

Patricia Sarjes Eventos

Patricia Sarjes Mendes é uma das proprietárias da Patricia Sarjes Eventos e Sarjes Eventos. Ela tinha apoio dentro do próprio núcleo familiar, por meio da filha, Ana Paula Sarjes, e do genro, Erick Pedro Caixeta.

O outro dono é Danilo Reis Watanabe, que tinha Natair de Morais Junior como comparsa. A esposa do último, Carolina Ortega Coelho, também estava envolvida.

Alto Rellevo

Já a Alto Rellevo, empresa que mais fechou contratos e eventos junto aos colégios militares, tem Jean Carlos Souza Hamu como proprietário.

Ele delegava funções, via procuração, para a própria filha – Isabelly Nunes Hamu.

Ligação entre as duas

Segundo a Superintendência de Inteligência da SSPGO, uma sócia oculta era responsável por chefiar o esquema de formaturas e fazer o “link” entre os dois negócios.

Se trata de Camila Maia Gomes Magalhães, esposa do coronel e ex-chefe do Comando de Ensino da Polícia Militar de Goiás, Luciano Souza Magalhães – afastado da função justamente após a divulgação do relatório.

Ela também atuava como assessora parlamentar do deputado estadual Coronel Adailton (SD) que, por sua vez, também teria obtido favorecimento político dentro das unidades.

Respostas

Em notas enviadas ao Portal 6, ambas as empresas se posicionaram em relação ao episódio.

Confira a nota, na íntegra, da Sarjes Eventos:

Nós da empresa Sarjes Eventos informamos que não temos o que declarar sobre as supostas acusações proferidas acerca de possível favorecimento junto aos contratos de eventos vinculados aos Colégios Militares e entidades vinculadas à Polícia Militar do Estado de Goiás.

Em momento algum fomos intimados para prestar qualquer depoimento que seja, bem como não tínhamos ciência de suposta investigação/procedimento. Após intimação pelo órgão responsável, depois de analisados todos os fatos que estiverem nos autos da investigação/procedimento, a empresa se pronunciará somente nos autos do processo, caso haja.

A empresa Sarjes Eventos é uma empresa séria, presta serviço com excelência, possui diversos outros eventos ligados a formaturas, casamentos, entre outros que foram devidamente cumpridos no decorrer dos anos. Não há o que se falar em ligação com o crime organizado. São somente especulações e inverdades.

Informa-se ainda que sobre as informações prestadas acerca do genro da sócia proprietária da empresa Sarjes Eventos, este não possui vínculo com crime, inclusive o mesmo e sua esposa, filha da Sra. Patrícia Sarjes Mendes, são empresários em outro estado.

Até o presente momento, a empresa Sarjes Eventos e Patrícia Sarjes Mendes não foram citadas e, por isso, não se manifestarão até momento oportuno.

Confira a nota, na íntegra, da Alto Rellevo:

A Alto Rellevo, empresa que atua há 23 anos no setor de eventos, esclarece:

O referido arquivo, que circula por aplicativos de mensagens, não se trata de um documento extraído de um processo judicial em andamento.

Ainda, cabe ressaltar que a Alto Rellevo promove eventos em colégios militares do Estado de Goiás há 19 anos. A empresa sempre agiu de boa fé e em todos esses anos acreditou na lisura do processo de escolha das empresas responsáveis pelas cerimonias, uma vez que o processo é conduzido pela Associação dos Amigos, Professores e Funcionários dos Colégios

Militares.

Em todos os anos de sua atuação, a Alto Rellevo jamais teve vínculos ou obteve vantagens junto a agentes políticos ou demais autoridades.

Sempre pautamos nosso trabalho na ética, eficiência e excelência na promoção de eventos, o que pode ser atestado pelos nossos inúmeros clientes que, além de demonstrarem sua satisfação, contratam a Alto Rellevo continuamente. Trabalhamos de forma independente e não possuímos sociedade estabelecida com outras empresas de eventos.

*Atualizada às 11h10, com respostas das empresas citadas.

*Colaborou Caio Henrique.