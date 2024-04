Renomado restaurante de Anápolis corre risco de fechar as portas por não pagar fornecedores e funcionários

Por outro lado, proprietários mantêm alto padrão de vida, ignorando o nome sujo na praça

Pedro Hara - 10 de abril de 2024

(Imagem: Ilustração/Thuyen Vu/Pexels)

Um renomado restaurante de Anápolis, conhecido pela alta gastronomia e ambiente sofisticado, está enfrentando uma crise financeira que ameaça sua continuidade.

O estabelecimento corre o risco iminente de fechar as portas devido a dívidas acumuladas.

A situação se agravou nos últimos meses, com muitos fornecedores e ex-funcionários tomando medidas legais para garantir o pagamento do que lhes é devido.

Vários processos judiciais foram movidos contra o restaurante, agravando ainda mais a situação.

Rápidas apurou que uma das medidas mais drásticas adotadas pelo estabelecimento para tentar contornar a crise foi a mudança de nome e a troca de CNPJ, seguida por uma reinauguração sob nova identidade.

No entanto, essas tentativas não foram suficientes para resolver os problemas financeiros que assolam o negócio, que continua enfrentando dificuldades para honrar seus compromissos.

Por outro lado, denunciam fornecedores e ex-funcionários, os proprietários mantém alto padrão de vida, ignorando o nome sujo na praça.

Eleição para Diretório Acadêmico de Direito da UniEVANGÉLICA é anulada

A coordenação do curso de Direito da Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) anulou as eleições para o Diretório Acadêmico XXVIII de Maio após a constatação de irregularidades. Com isso, um novo pleito terá de ser realizado. “Chapa Quente” e “Respeita Nossa História”, as mais engajadas na disputa, devem voltar a se enfrentar nas urnas.

Vereador tem denúncia de captação ilegal de votos arquivada

Edimilson Mercado Serve Bem teve arquivada denúncia na 18ª Promotoria de Justiça. Chegou ao órgão que o parlamentar do PV estaria realizando captação ilegal de votos em Anápolis. Entretanto, por falta de elementos, a promotora Adriana Marques Thiago não deu continuidade à ação.

PSDB em Goiás ganha novo presidente

O deputado estadual Gustavo Sebba é o novo presidente estadual do PSDB. Ele assumiu o comando da sigla tucana nesta terça-feira (09), após licença pessoal solicitada pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), Hélio de Sousa. Sebba terá como missão conduzir a legenda durante as eleições deste ano e a fortalecer para 2026, lançando nome ao Governo de Goiás.

Deputado federal retorna à Câmara após 4 meses

Terminou a licença de Jeferson Rodrigues (Republicanos), que reassume nesta quinta-feira (11) mandato da Câmara. Sendo assim, Hildo do Candango retorna à suplência. A troca de cadeiras havia sido articulada pelo prefeito Roberto Naves quando virou presidente do Republicanos.

Sandro Mabel visita Câmara de Goiânia

Vereadores da capital recebem Sandro Mabel nesta quarta-feira (10). Pré-candidato a prefeito de Goiânia pelo UB, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) busca conquistar apoio da maioria dos parlamentares que estão em partidos da base do governador Ronaldo Caiado após o derretimento do projeto de reeleição de Rogério Cruz (SD).

Nota 10

Para os Estúdios Sigma, que se tornaram referência não só em Anápolis, mas em todo o estado, dada à capacidade técnica na realização de transmissões ao vivo. Mais um empreendimento genuinamente anapolino se destacando no mercado da comunicação.

Nota Zero

Para Pirenópolis, que até hoje não tem internet gratuita à disposição dos turistas. Em feriados e datas festivas, até mesmo a conexão móvel dos visitantes não funciona. O município é um dos principais destinos de Goiás.

*Colaborou Denilson Boaventura