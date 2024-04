⁠6 ideias para apimentar um relacionamento que está quase no fim

Explorar novas maneiras de estimular o prazer é necessário para salvar a relação

Ruan Monyel - 11 de abril de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Rodolfo Clix)

Um dos maiores desafios de qualquer relação é manter a chama da paixão acesa, e muitos casais se encontram em busca de soluções para apimentar o relacionamento.

Cair na rotina é a pior coisa que pode acontecer entre um casal, afinal, isso afeta diretamente a intimidade dos dois e acaba abalando a conexão.

Explorar novas maneiras de estimular o prazer pode ser necessário para reacender o fogo da intimidade e do amor. Ficou curioso? Leia até o fim e veja como salvar uma parceria que está por um fio.

⁠6 ideias para apimentar um relacionamento que está quase no fim

1. Tenha mais momentos a dois

Embora pareça óbvio, muitas pessoas caem na rotina e esquecem de reservar um tempo para o parceiro.

E mesmo que o sexo seja importante, não é só sexo, tire um tempo para estar com o companheiro, vendo um filme, um jantar romântico ou até mesmo uma lua de mel fora de época.

2. Saia da rotina

Cair na monotonia é pior erro que um casal pode cometer, isso abala a conexão física e emocional, podendo destruir a relação.

Façam programas diferentes do habitual, frequente lugares que nunca foram ou até mesmo experimente coisas juntos que sempre tiveram vontade, isso vai dar um “UP” na relação.

3. Vá ao sex shop

Embora pareça bobo, o sex shop é o lugar ideal para apimentar qualquer relacionamento.

Procure objetos e produtos para que o casal tenha uma experiência a dois completamente nova e faça isso com frequência, afinal, o importante é o prazer de ambos.

4. Fuja da zona de conforto

Principalmente casais com muito tempo de convivência, tendem a achar que já conheceram tudo no parceiro, desde as atitudes até a sexualidade.

Mas acredite, o fato de se conhecerem bem, não que dizer que saibam de tudo e estarem abertos a explorar coisas fora da zona de conforto, não só no sexo, pode salvar a vida a dois.

5. Mantenha um diálogo aberto

A comunicação é um dos pilares de um relacionamento saudável, e ela é essencial até para apimentar a rotina do casal.

Exponha suas vontade e ouça aquilo que o parceiro tenha a dizer, assim, vocês sempre estarão abertos aos desejos um do outro, isso é válido também para um especialista, que pode ajudar os dois a melhorarem as coisas.

6. Invista na sensualidade

Por fim, a sensualidade vai além do físico, se estendendo ao ato de seduzir e agradar o parceiro, principalmente na cama.

Use fantasias, lingerie ou até mesmo jogos adultos, entre quatro paredes o mais importante é o prazer.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!