Trabalhador fratura clavícula e 6 costelas após ser atingido por motociclista: “fugiu sem nem descer da moto”

Piloto responsável pela colisão avançou sinal de parada obrigatória, atingiu Kleiton e fugiu. Cena foi captada em câmeras de segurança

Davi Galvão - 05 de abril de 2024

Vítima já está há mais de sete dias no HEANA. (Foto: Arquivo Pessoal)

Dois pulmões perfurados, seis costelas quebradas e uma fratura na clavícula. Este foi o saldo deixado para o motociclista Kleiton Pereira, de 41 anos, morador do bairro de Lourdes, região Leste de Anápolis, após um grave acidente que quase lhe custou a vida.

O responsável, que também estava em uma moto, fugiu sem prestar socorro. O caso aconteceu na última sexta-feira (28), mas tem gerado consequências para Kleiton e a família até hoje.

Desde que foi levado às pressas até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), já se passou mais de uma semana na qual ele e a esposa, Isis Teixeira, de 37 anos, estão tendo de se adaptar a essa nova realidade.

Por conta das fortes dores e dificuldade para respirar, a vítima não conseguiu falar com a reportagem, mas a companheira relatou como tem sido esses dias.

“Ele sente muita dor né, tem noite que é muito difícil dormir. O que mais me indigna não é o acidente, porque essas coisas acontecem. Mas o outro rapaz viu o que tinha feito, viu meu marido no chão. Ele resolveu fugir, nem saiu da moto para ver”, lamentou.

O acidente ocorreu na última quinta-feira (28), véspera de feriado, em um dia que Kleiton havia sido liberado mais cedo do serviço, para poder passar mais tempo com a família.

Porém, enquanto pilotava a motocicleta pela Avenida Comercial, no bairro de Lourdes, a caminho de casa, a outra moto avançou a marca de parada obrigatória do local.

Sem tempo para desviar, Kleiton colidiu contra a roda dianteira do veículo, sendo lançado violentamente ao chão.

Em vídeo, captados por câmeras de segurança, é possível ver o outro piloto, que estava com uma mulher na garupa, olhando para a vítima após a colisão e, então, fugindo sem prestar socorro.

“A gente tinha um monte de planos para o feriado, tudo foi jogado para o lixo. Nosso menino teve que ficar a semana passada inteira com o avô e os tios, eu tô aqui direto já há sete dias. E esse outro cara, que causou tudo isso, nem deve estar se importando. Ainda bem que nada de pior aconteceu, mas foi por muito pouco”, desabafou Isis.

Assim que o marido receber alta, ela garantiu que irão até a delegacia, com as imagens do acidente, para tentar encontrar os responsáveis.