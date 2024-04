Pedreiro ensina como fazer uma churrasqueira do zero em casa

Ao contrário do que muitos pensam, é possível fazer uma churrasqueira de alvenaria mesmo com a casa pronta

Ruan Monyel - 07 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/ Irmão à Obra Araraquara)

Poucas experiências são tão satisfatórias quanto fazer um churrasco em casa, porém, em muitos lares é comum a falta de uma churrasqueira.

A ideia de construir uma do zero pode parecer assustadora à primeira vista, mas ao contrário do que muitos pensam, é possível fazer uma churrasqueira de alvenaria mesmo com a casa pronta.

Com um pouco de conhecimento, criatividade e os materiais certos, além das instruções de um pedreiro profissional, os momentos de lazer em família estarão garantidos.

Mesmo com a modernidade e comodidade dos modelos elétricos de churrasqueira, muitos ainda preferem a carne assada direto na brasa.

Porém, construir uma assadeira do zero parece ser quase impossível, mas de acordo com um vídeo publicado no canal do Youtube “Irmãos à Obra Araraquara”, é mais fácil e barato do que se pensa.

Dividido em quatro partes, o passo a passo se inicia com um desenho do modelo contendo as medidas necessárias para a construção.

A seguir, eles fazem um processo de assentamento de tijolos para a criação da base da churrasqueira, já para o braseiro, utilizam uma peça de porcelanato, ferro e concreto.

No “corpo” da assadeira, utilizam além dos tijolos, massa refratária, para garantir que ela resista às altas temperaturas.

Na parte superior, os irmãos utilizam uma coifa de concreto para direcionar a fumaça até a chaminé, além dos acabamentos internos com tijolos refratários e peças de mármore.

Já na parte externa, o acabamento é feito com pisos texturizados, que são mais baratos que a madeira, mas dão um efeito parecido.

O resultado final ficou impressionante e parece que fez parte do projeto original da casa. Veja a primeira parte da série vídeos e acompanhe o restante diretamente no canal:

