Maromba é preso tentando furtar whey e desodorante em supermercado de Anápolis

Na lista, também constava shampoo e sabonetes. Seguranças chamaram a polícia

Davi Galvão - 27 de janeiro de 2024

Produtos que o suspeito tentou furtar do estabelecimento. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 34 anos, foi detido pelas autoridades após ser flagrado pela equipe de funcionários de um supermercado no bairro Jardim Gonçalves, região Sudoeste de Anápolis, tentando furtar diversos produtos.

O que chamou a atenção, porém, foi o tipo de mercadoria o qual o suspeito tentou subtrair do estabelecimento

Dentre os itens em questão, estão itens como shampoos, sabonetes, desodorantes e diversas barrinhas de cereal e bebidas proteicas “whey”.

Ao perceber que os funcionários tinham percebido o delito, o homem tentou correr do local, carregando os produtos, porém foi detido pela equipe de segurança do mercado, que acionou as autoridades.

Ao total, os itens somados resultariam no prejuízo de R$ 346,82.

O suspeito foi conduzido até a Central de Flagrantes e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).