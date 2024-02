6 utilidades da bolinha do desodorante que nem todos que usam sabiam

Essa pequena esfera plástica tem muito mais a oferecer do que imaginamos e os usos são incríveis

Ruan Monyel - 26 de fevereiro de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Mostrando Como se Faz)

Algumas utilidades da bolinha do desodorante vão além de simplesmente manter nossas axilas frescas e livres de odores desagradáveis.

Essa pequena esfera plástica tem muito mais a oferecer do que imaginamos e os usos são incríveis, basta um pouco de criatividade.

A bolinha do desodorante é um verdadeiro coringa quando se trata de soluções práticas para o dia a dia. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra.

1. Bola de pingue-pongue

Embora pareça óbvio, muitas pessoas não sabem que as bolinhas do roll-on são opções perfeitas para substituir as bolas de pingue-pongue.

Para quem pratica o esporte, essa é uma opção barata e simples para quem busca diversão.

2. Massageador corporal

Nos dias mais cansativos, esses objetos muitas vezes desprezados podem ser o melhor aliado para aliviar as dores do corpo com massagens relaxantes.

Higienize bem a esfera e passe nas partes que doem para alívio momentâneo.

3. Bolinha de gude improvisada

Continuando a lista, essa dica é excelente para a diversão da criançada, sem gastar muito e garantir boas brincadeiras para a garotada.

É só retirar as bolinhas de algumas embalagens e usá-las em diversas brincadeira, basta usar a imaginação.

4. Objetos de decoração

Uma das utilidades da bolinha do desodorante pouco explorada é a criação de objetos de decoração para ambientes ou até mesmo para garantir uma renda extra.

A principal opção é fazer uma linda luminária utilizando algumas unidades da esfera e fitas de led, o resultado é impressionante.

5. Decorações para árvore de natal

Na época mais encantadora do ano, as bolinhas plásticas podem ser a solução para economizar nas decorações natalinas.

Desde as tradicionais bolas até bonecos de neve feitos do material, as opções são infinitas.

6. Organizador de fios

Por fim, as bolinhas do desodorante são ótimas opções para organizar fios e cabos soltos.

Basta enrolar os fios nas balinhas e pronto, a gaveta estará completamente organizada sem um emaranhado de cabos.

