Homem é ameaçado de morte pelo próprio irmão após cobrar dívida: “vou matar com facada no pescoço”

Suspeito mandou vários áudios com ameaças para a mãe, a fim de que ela “passasse o recado” ao irmão

Thiago Alonso - 09 de julho de 2024

Caso ocorreu na Rua 12, no Bairro de Lourdes. (Foto: Captura/Google Street View)

Uma briga de família acabou em graves ameaças de morte, no início da tarde desta terça-feira (09), no Bairro de Lourdes, em Anápolis.

Na ocasião, um homem, de 39 anos, teria vendido uma moto para o irmão, de 41. No entanto, com os atrasos no pagamento, este o teria cobrado, momento em que foi surpreendido pelo suspeito, que partiu para cima dando um chute na costela, seguido de uma mordida.

Depois do ocorrido, o familiar ainda chegou a mandar áudios para a própria mãe, onde aparece ameaçando o irmão de morte. Nos registros, ele diz que iria matá-lo com “uma facada no pescoço”.

“Eu vou matar aquele desgraçado, não tenho nada a perder, juro por Deus, [juro] pela minha filha que vou matar”, disse o homem, em uma das gravações.

Assim, cumprindo a promessa, o suposto criminoso teria recebido o irmão na porta de casa, o intimidando a abrir o portão, sob posse de uma faca.

Logo, a Polícia Militar (PM) foi acionada, comparecendo à residência, onde, em comum acordo, orientou os parentes a pararem com a discussão.

A vítima, por sua vez, registrou o caso em uma delegacia da Polícia Civil (PC).

Agora, o caso ficará a cargo das autoridades competentes.