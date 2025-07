Placa com aviso direto colocada em veículo intriga motorista

Passageiros pregam peça em condutor, que acaba se irritando com atitude

Magno Oliver - 15 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @estacionadireito)

A rotina de quem é motorista está longe de ser tranquila. A cada dia, cada viagem, eles trazem histórias curiosas que mostram como o comportamento de algumas pessoas ultrapassa o limite do respeito e convivência.

Foi o que aconteceu com um motorista que passou por uma situação que não esperava e não soube de jeito nenhum como sair. A gravação viralizou nas redes sociais.

Muitos motoristas fixam placas com avisos sobre regras básicas, como não comer, não fumar e usar cinto de segurança no interior dos veículos.

Só que, desta vez, foi um passageiro quem resolveu pregar uma peça e dar um “aviso” ao motorista, de um jeito nada sutil.

A história foi parar no Instagram do @estacionadireito. Um motorista foi surpreendido após um passageiro colar um adesivo no vidro interno do carro com a seguinte mensagem: “Você parou igual idiota, boa sorte para tirar”.

A placa, além de direta, estava em material adesivo bastante resistente e de difícil remoção. O condutor só percebeu o recado depois que o cliente desceu do carro.

Revoltado, o motorista gravou um vídeo mostrando a tentativa frustrada de tirar o adesivo. Segundo ele, a cola era tão forte que o vidro ficou manchado mesmo após várias tentativas de limpeza.

“Colaram esse adesivo e o recado foi direto: “Você parou igual idiota”, disse ele na gravação da postagem. “Bem que estava escrito: boa sorte para tirar”, finalizou a legenda.

Confira o vídeo completo da história:

