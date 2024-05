Última chance para se inscrever em programa de residência do MPGO com bolsas de R$ 3,2 mil

Vagas são exclusivas para profissionais de nível superior e contam com carga horária de 30h semanais

Thiago Alonso - 02 de maio de 2024

Ministério Público de Goiás. (Foto: MP-GO/Divulgação)

Termina nesta sexta-feira (03), o prazo para as inscrições do processo seletivo para o Programa de Residência do Ministério Público de Goiás (MPGO). São ofertadas 511 vagas, em 19 áreas de conhecimento superior.

Os contratos terão vigência de 36 meses (03 anos), e contam com carga horária de 30h semanais, além de bolsas de R$ 3,2 mil.

O cadastro deve ser realizado até às 17h desta sexta-feira (03), por meio do site do Instituto Verbena. É necessário pagar uma taxa de R$ 85.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, que devem ser realizadas no dia 26 de maio, em Goiânia e Anápolis, além de outras oito cidades de Goiás.

Confira todas as áreas de conhecimento que serão abrangidas no processo:

Administração

Arquitetura

Arquivologia

Biblioteconomia

Direito

Ciências Contábeis

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Engenharia Ambiental

Informática

Jornalismo

Letras Português

Psicologia

Publicidade e Propaganda

Serviço Social

Economia

Geoprocessamento

Biologia

Geografia

Para mais informações, leia o edital.