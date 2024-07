Conheça a fazenda de R$ 60 milhões onde Virginia fez o ensaio fotográfico de gestante

Influenciadora mostrou detalhes sobre a propriedade em um vídeo compartilhado no Youtube

Thiago Alonso - 14 de julho de 2024

Ensaio de gestante de Virginia para a terceira filha. (Foto: Rafael Manson)

Neste domingo (14), a internet foi tomada pelo novo ensaio fotográfico de gestante que a influenciadora Virgínia Fonseca compartilhou nas redes sociais. Entre imagens ousadas e picantes, uma coisa chamou a atenção dos seguidores da esposa de Zé Felipe: o cenário onde foram realizadas as imagens.

Localizada em Jussara, no Noroeste goiano, a Fazenda Talismã, do cantor Leonardo, sogro da artista, foi o plano de fundo escolhido para as fotografias.

Avaliada em torno de R$ 60 milhões, a propriedade possui mais de 1.000 hectares e abriga uma luxuosa mansão onde a família de estrelas costuma passar os dias.

Com direito a quadra de vôlei, lago privativo, piscina, salão de jogos, capela e área para churrasqueira, o local é um verdadeiro resort privado.

Além disso, os visitantes também podem aproveitar uma estadia e tanto, visto que a fazenda ainda possui pequenas edificações construídas como quartos, preparados exclusivamente para os hóspedes.

Não o bastante, o espaço possui uma área reservada para a criação de gado, do qual Leonardo é conhecido na região por prezar pelo alto padrão e pela raça nobre dos animais.

Batizada em homenagem à música “Talismã”, de Leandro e Leonardo — canção lançada antes do irmão do artista falecer —, Virgínia já compartilhou detalhes sobre a propriedade em um vídeo no YouTube.