Corpo é encontrado próximo à represa e amigo se nega a prestar depoimento: ‘não vou dar satisfação’

Corpo estava desaparecido desde à noite de sábado, mas foi encontrado por populares no início da madrugada de domingo (05)

Thiago Alonso - 05 de maio de 2024

Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.(Foto: Divulgação)

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas neste sábado (04), para atender uma ocorrência onde um homem, com idade próxima de 30 anos, teria se afogado em uma represa da região de Rubiataba.

Assim, foram realizadas buscas até às 22h30 do mesmo dia, mas, não foram obtidos resultados. Desta forma, a corporação teria paralisado as diligências, de modo que retornariam somente na manhã do dia seguinte.

No entanto, por volta de meia-noite, a Polícia Militar (PM) foi acionada com relatos prévios de que populares teriam encontrado o corpo da vítima. Mas, oficialmente, ainda não se sabe a causa da morte.

Concomitante a essa informação, os militares averiguaram que na margem oposta da represa havia um homem bastante inquieto, se sentando e levantando por diversas vezes.

Assim, o individuo foi questionado sobre a identificação pessoal e se ele sabia algo sobre ocorrido. Contudo, o jovem, de 21 anos, estava visivelmente embriagado e nervoso, se mostrando resistente a abordagem.

Apesar disso, as autoridades continuaram se aproximando dele, explicando que precisariam das informações, pois logo mais o Corpo de Bombeiros e o Instituto Médico Legal (IML) chegariam para realizar os devidos procedimentos.

No entanto, ele teria começado a gritar com os policiais, dizendo que “era vítima e que não queria falar com ninguém” e que “não daria nome, nem satisfação pra ‘desgraça’ nenhuma”, pois estava sofrendo com a morte do amigo.

Nervoso, ele teria dito que os PMs não poderiam acusá-lo de cometer um crime, e que o advogado dele ficaria sabendo da situação e os processaria.

O suspeito ainda teria dirigido ofensas para o comandante da ocorrência, o chamando de “negão” por diversas vezes.

Deste modo, quando foi solicitado que ele saísse das proximidades da represa, ele ainda teria respondido com ironia e com desrespeito: “não vou fazer nada que você quer não negão”.

Dadas as diversas ofensas, o jovem foi preso em flagrante pelos crimes de desacato, desobediência e injúria racial.

Assim, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Dr. Ubiratan Carneiro para realização de um relatório médico, e em seguida para uma delegacia.

O caso seguirá sob investigação das autoridades competentes, onde será identificado o envolvimento do suspeito com afogamento, assim como o relato do flagrante pelos PMs.