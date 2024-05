Estação em Goiânia será completamente bloqueada nesta sexta-feira (10); saiba o que fazer

Obras também foram realizadas anteriormente nas plataformas Anhanguera, Vila Bandeirantes e Universitária

Thiago Alonso - 08 de maio de 2024

Projeto faz parte da Nova Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (Nova RMTC). (Foto: Divulgação)

A Estação Lago das Rosas, que fica no Eixo Anhanguera, passará por uma nova reforma estrutural, com início já na próxima sexta-feira (10).

Com isso, é importante que os usuários do serviço de transporte coletivo fiquem atentos, pois os ônibus realizarão os embarques e desembarques em estações próximas.

Entre as revitalizações do terminal, está a adaptação ao novo padrão visual que já vem sendo implementado nas plataformas Anhanguera, Vila Bandeirantes e Universitária, que também passaram por obras recentemente.

Também serão implementadas melhorarias no funcionamento do corredor exclusivo, assim como a adição de novos equipamentos de infraestrutura.

As obras fazem parte do projeto Nova Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (Nova RMTC), que contou com investimentos de R$ 1,6 bilhão.

A ação visa a execução de melhorias na infraestrutura, além da renovação da frota com a aquisição de ônibus elétricos e a diesel, até o final de 2025.