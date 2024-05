Garotinha francesa viraliza ao trocar França por Pirenópolis

Internautas adoraram o espírito da pequena e também entraram na brincadeira

Davi Galvão - 12 de maio de 2024

Garotinha viralizou ao comparar trocar cidade na França por Pirenópolis. (Foto: Redes Sociais)

Ao que tudo indica, os encantos de Pirenópolis estão conquistando cada vez mais turistas, e não apenas de quem mora no entorno. A pequena Lia, por exemplo, de 09 anos e natural da França, deixou claro que não troca a cidade goiana por nada.

Em um vídeo, gravado pelo pai da garota, Thomas Léonard, e que já viralizou pela Internet, os dois caminham pelas ruas da cidade, enquanto a menina é questionada se prefere comidas típicas francesas ou do Brasil.

Apesar de a disputa ter começado um pouco acirrada, com Lia optando por croissant no lugar do pão de queijo, logo o placar começa a ficar mais nivelado, graças ao pastel, feijoada, coxinha, é e claro, o tradicional brigadeiro.

Para fechar com chave de ouro, Thomas questiona a filha se ela prefere Pirenópolis ou Avignon – na França.

Sem pensar muito e dando uma voltinha para mostrar a cidade, Lia responde, prontamente, e declara a cidade goiana como a grande vencedora.

Nos comentários espalhados pelas redes sociais, os usuários pareceram adorar a pequena e entraram também na brincadeira.

“Ja podem dar um CPF e um mosquito da dengue para ela, eu a nomeio brasileira”, brincou um.

“Fez amigos, brinca na rua, toma banho de rio e cachoeira, come frutas fresca, come feijão, pão de queijo, tem festa na rua e o povo toma banho… É isso aqui é bom!”, declarou outro.