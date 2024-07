Misturinha potente para tirar o amarelado incrustado no vaso sanitário

Com itens que você tem em casa, é possível retirar a sujeira interna do vaso de um jeito espantoso

Magno Oliver - 18 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/ Youtube /WDC Pinturas e Efeitos)

Se tem uma situação complicada que passamos em casa, é o problema de se deparar com o vaso sanitário amarelado por dentro.

Assim, paira na cabeça de toda dona de casa a mesma dúvida: o que fazer para tirar o amarelado incrustado do vaso sanitário?

Diante dessa dúvida cruel, um truque bastante eficaz e diferenciado viralizou nas redes sociais e trouxe uma luz no fim do túnel para quem sofre com o problema.

Misturinha potente para tirar o amarelado encrustado no vaso sanitário

O perfil no Instagram @venhacom_cris trouxe uma solução para o vaso sanitário manchado que virou a queridinha dos seguidores nas redes sociais.

Em vídeo postado na página, ela mostra como agir caso você se depare com essa situação que é uma verdadeira dor de cabeça para muitas donas de casa.

Com apenas 3 ingredientes que temos em casa, ela consegue deixar o vaso sanitário limpinho e brilhando. Acredite, a mancha amarelada em volta da borda interna desaparece.

Itens para fazer a misturinha

– 1 colher de sopa de creme dental;

– 2 colheres de sopa de vinagre de álcool;

– 1 garrafinha 200 ml de Coca-Cola.

Como preparar a misturinha

Em um recipiente, coloque o colher de creme dental, adicione as 2 colheres de vinagre de álcool e o refrigerante. Misture até encorpar e depois aguarde a fermentação abaixar.

Em seguida, coloque numa garrafinha com borrifador, borrife na região amarelada, esfregue com uma escova sanitária, espere 10 minutos, volte, reaplique a mistura e esfregue.

Para finalizar, dê descarga no vaso e se impressione com o resultado.

Confira o vídeo completo com da dica:

