Últimos dias para se inscrever em concurso público de nível médio com diversas vagas em Goiás

Candidaturas podem ser feitas de forma online por meio do site da banca organizadora

Gabriella Pinheiro - 22 de julho de 2024

(Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

Termina no próximo domingo (28) o prazo para participar do concurso público da Prefeitura de Cristalina, que fica na região Leste de Goiás, com diversas vagas para candidatos de nível médio.

São 30 oportunidades disponíveis, sendo 10 para início imediato e 20 para cadastro de reserva, para o cargo de Guarda Civil Municipal.

As inscrições podem ser feitas de forma online, por meio do site da banca organizadora, o Instituto ibest, até às 09h. O valor da taxa é de R$ 110.

Entre os requisitos para participação no certame, estão: ter idade mínima de 18 anos, estar quite com as obrigações eleitorais e militares, em caso de candidato do sexo masculino.

O concurso acontecerá em duas etapas, sendo a primeira provas objetivas, discursivas, avaliações médicas e psicológicas e teste de aptidão física. Já a segunda, consistirá em avaliação de sindicância de vida pregressa e investigação social e curso de formação.

Os candidatos selecionados receberão uma remuneração no valor de R$ 2.731,28, referente à carga horária de 40 horas semanais.

Mais informações estão disponíveis no edital.