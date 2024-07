Últimos dias para se inscrever em novo concurso público de Goiás com mais de 160 vagas

Oportunidades são para candidatos de nível médio e superior e candidaturas podem ser feitas de forma online

Gabriella Pinheiro - 10 de julho de 2024

Imagem mostra alunos sentados em cadeiras dentro da sala de aula (Foto: Arquivo/EBC)

Termina na quinta-feira (11) as inscrições para um novo concurso público com diversas vagas da Prefeitura de Jaraguá, localizada no setor Central do estado.

São 168 oportunidades disponíveis destinadas para profissionais com formação de nível escolar médio e superior.

As candidaturas podem ser feitas, de forma exclusivamente online, por meio do site ACCESS até às 23h59 da data-limite. O valor da taxa varia entre R$ 70 e R$ 90.

Há vagas para as funções de auxiliar de CMEI (40); assistente social (01); educador patrimonial (01); fonoaudiólogo (01); nutricionista (03); profissional de Apoio pedagógico (30); profissional do magistério nas disciplinas de: artes (01); ciências (01); educação física (02); geografia (01); história (01); inglês (02); matemática (01); pedagogo (80); português (01) e psicólogo (02).

O processo seletivo acontecerá em duas etapas, sendo elas prova objetiva e discursiva e avaliação de títulos, que serão aplicadas a partir do dia 08 de setembro.

Os selecionados no processo seletivo terão uma jornada de trabalho que pode variar de 20 até 44h semanais e remunerações de R$ 1.412 mil até R$ 2,996,32.

Mais informações estão disponíveis no edital.