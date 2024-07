Últimos dias para se inscrever em concurso público em Goiás com salários de R$ 15 mil

Vagas são destinadas a candidatos com formação de nível fundamental, médio, técnico e superior

Samuel Leão - 18 de julho de 2024

Candidatos durante prova de concurso (Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

Está chegando ao fim o prazo para inscrições no concurso público da Prefeitura de Vila Propício, cidade na região Norte de Goiás.

Com mais de 87 vagas para início imediato, o certame irá contratar profissionais de diversas áreas, com salário que chegam a R$ 15 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 21 de julho.

As oportunidades são para candidatos com formação de nível fundamental, médio, técnico e superior. E os selecionados irão atuar não só no município, mas também na Vila Assunção de Goiás.

Dentre os cargos disponibilizados estão técnico de enfermagem, agente de endemias, biomédico, auditor de controle interno e controlador interno. Também serão contratados odontólogos, arquivologistas, motoristas, pedagogos, médicos, fisioterapeutas e fiscais.

Também ocorrerá a formação do cadastro de reserva. O concurso tem validade de dois anos, de modo que pode ser renovado por igual período.

A seleção irá ocorrer através de uma prova objetiva, que será aplicada no dia 22 de setembro e, para os cargos de nível superior, também irá ocorrer a análise de títulos. As jornadas variam entre o modelo 12×36 e 40h semanais, de acordo com cada vaga.

As inscrições devem ser feitas por meio do site do Instituto Consulpam, com taxas que variam entre R$ 80 e R$ 150, a depender do nível de escolaridade do candidato.

Mais detalhes a respeito do concurso público podem ser consultados no edital.