Brasileiro toma atitude inusitada ao ser vítima de assalto em Londres: “sou do Rio, favela!”

Registro já alcançou mais de 1 milhão de visualizações e gerou bastante comentários engraçados

Davi Galvão - 17 de maio de 2024

Registro já alcançou mais de um milhão de pessoas, nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

Em um registro bastante inusitado, um brasileiro conseguiu gravar o momento no qual, durante um passeio em Londres, alguns jovens tentam roubar a bicicleta que ele pedalava.

Pelas imagens, obtidas por meio de uma câmera acoplada ao capacete do homem, não é possível identificar o ciclista, tampouco a data que o episódio ocorreu.

No vídeo, enquanto o brasileiro passava por uma ciclovia, dois jovens aparecem de repente, tentando bloquear o caminho dele, como é de praxe em ocorrências do tipo.

A vítima, porém, não diminuiu a velocidade e chegou a, inclusive, acertar um dos suspeitos, saindo rapidamente do local.

“Caraca, tentaram me roubar, é mole?”, disse, incrédulo, momentos depois.

Logo em seguida, ele resolve tomar uma atitude a respeito, afirmando que iria voltar para “pegar eles” e então, faz o caminho de volta, com uma barra de ferro na mão.

Ao finalmente encontrar os jovens, o brasileiro então começa a fazer provocações, afirmando ser das favelas cariocas e intimidando-os.

Apesar disso, a situação é apartada por alguns populares, sem a necessidade de mais violência.

Nas redes sociais, o registro – que foi publicado no X, antigo Twitter – já bateu mais de 1 milhão de visualizações, rendendo também bastante comentários dos internautas.

“Chegar já com cara de psicopata dando gargalhada de maluco, mostrando que não tem nada a perder”, comentou um, acerca do comportamento do brasileiro.

“Brasileiro toca o terror em qualquer lugar, não tem como competir”, brincou outro.