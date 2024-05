Mais de 50 bairros de Anápolis podem ficar sem água nesta segunda-feira (20); veja a lista

Obras de manutenção serão realizadas durante horário já definido e fornecimento deverá ser retomado gradualmente

Thiago Alonso - 18 de maio de 2024

Falta d’água em Anápolis. (Foto: Daniel Oliveira)

A Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) emitiu um comunicado para os moradores de Anápolis, informando que o fornecimento de água pode ser afetado em alguns bairros na próxima segunda-feira (20).

A paralisação ocorrerá devido a obras de interligação de redes e manutenção no reservatório da Estação de Tratamento de Água (ETA) Piancó.

As atividades serão executadas das 07h às 13h no bairro Cidade Jardim, e das 06h às 17h no Jardim das Américas 3ª Etapa. Assim que os trabalhos forem finalizados, o fornecimento deverá ser retomado gradualmente ao longo do dia.

Com isso, o abastecimento pode ser prejudicado em 62 bairros da cidade.

As regiões afetadas pela manutenção serão: Alvorada, Anápolis City, Andracel Center, Antônio Fernandes, Bairro das Bandeiras, Boa Vista, Bom Sucesso I e II, Chácaras Americanas, Chácaras Colorado, Cidade Jardim, Cidade Universitária, Condomínio Residencial Belas Artes, Condomínio Residencial Grand Trianon, Dom Pedro II, Frei Eustáquio, II, III e IV Etapas, Itamaraty I, Jardim Alexandrina, Jardim Bandeirantes, Jardim das Oliveiras, Jardim Goiano, Jardim Petrópolis, Jardim Silveira

Assim como: Jundiaí, Loteamento Vila Sul, Maracanã, Maracanãzinho, Nossa Senhora Aparecida, Parque Brasília, Parque Michel, Parque São Jerônimo, Privê Lírios Do Campo, Residencial Araguaia, Residencial Araujoville, Residencial Ayrton Senna, Residencial Cerejeiras, Residencial Das Rosas, Residencial Paris, Residencial San Marco, Residencial Terezinha Braga, Residencial Valencia, Residencial Virgínia Corrêa, São Carlos, São José

Por fim: São Lourenço, Setor Central, Vila Brasil, Vila Calixto Abrão, Vila Dos Oficiais, Vila Fabril, Vila Formosa JK, Vila Goiás, Vila Góis, Vila Santa Helena, Vila Santa Isabel, Vila Santa Maria, Vila São João, Vila São Jorge e Vila Tocantins.