Funcionário morre e três ficam feridos durante incêndio de grande proporção em polo petroquímico

Segundo a corporação, fogo já foi extinto

Karina Ribeiro - 19 de maio de 2024

Imagem mostra incêndio em distribuidora de combustível em Senador Canedo. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um homem morreu e outros três ficaram feridos durante incêndio em distribuidora de combustível na tarde deste domingo (19), em Senador Canedo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na casa de bombas da distribuidora, localizada no polo petroquímico da região Metropolitana de Goiânia.

A vítima foi identificada como Jonas Fernandes da Silva e já foi encontrada sem vida no local. Já André Santos Aguiar e Valdivino Remualdo de Freitas Filho foram encaminhados para a UPA São Sebastião e Natan Pereira de Oliveira Natal foi levado para o Pronto Socorro da Unimed.

Segundo a corporação, o incêndio já foi extinto. Para tanto, foram utilizadas técnicas avançadas de combate a incêndios urbanos e espuma especializada – evitando danos maiores à propriedade e à comunidade circundante.

Equipes do Corpo de Bombeiros continuam no local e aguardam chegada do Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais.