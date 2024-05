Goiânia será palco de festival gratuito com apresentações dos cantores Hungria, Iza, Luiza Martins e muito mais

Evento acontecerá no Centro Cultural Oscar Niemeyer e contará com diversas atrações

Gabriella Pinheiro - 19 de maio de 2024

Iza e Hungria. (Foto: Divulgação)

Nos dias 08 e 09 de junho, Goiânia receberá um festival de música gratuito, o TIM Music Goiás, com apresentações de diversos artistas de peso no cenário da música brasileira.

O evento acontecerá no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), na GO-020, localizado no setor Chácaras Alto da Glória, e tem classificação livre para todos.

Na abertura da festa, haverá o show dos cantores Pedra Bruta, Maduli, Maíra, Banda Madá, Sandra Sá e Luiza Martins. Ainda, a festividade terá como atração final a cantora Iza.

Já no segundo dia, será a vez da Banda 7meia2, do Dj Múcio, que convida o cantor Mario Broder, dos Gilsons (José Gil, Francisco Gil e João Gil, filho e netos de Gilberto Gil) e do cantor Marcelo Falcão subiram ao palco.

Para fechar com chave de ouro, o encerramento contará com a apresentação do rapper Hungria, que promete movimentar o público com músicas como “Coração de aço” e “Lembranças”.