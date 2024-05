Chega novidade no WhatsApp para evitar que usuários passem vergonha

Chega de se atrapalhar quando na hora de mandar mensagem

Pedro Ribeiro - 20 de maio de 2024

(Fonte: Reprodução/Youtube/ Rapidicas)

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens diretas mais populares e utilizados mundo a fora. Com ele, podemos nos comunicar por texto, voz, vídeo e chamadas.

Porém, todo mundo já cometeu alguma gafe enquanto manda uma mensagem não é mesmo? Aquela situação constrangedora que você vai mandar uma foto no grupo e acaba enviando a imagem errada. E para piorar a situação na hora de ‘apagar para todos’, faz o contrário e clica no ‘apagar para mim’. Pronto, aí o desespero bate forte.

Mas calma, agora você não terá que se preocupar mais com isso.

Desde o seu lançamento até hoje, o WhatsApp tem passado por mudanças e atualizações que buscam proporcionar uma experiência ainda melhor aos usuários.

Em sua mais nova atualização, o aplicativo da Meta permite que os usuários desfaçam a ação de “apagar para mim”. Desse jeito é possível recuperar as mensagens deletadas.

Agora, quando você excluir uma mensagem para si mesmo, o aplicativo exibirá o botão “Desfazer” ao lado da notificação de “mensagem apagada para mim”. Os usuários terão até cinco segundos para voltar atrás.

A atualização já está disponível para todos os dispositivos seja Android, iOS ou Desktop (PC).

Quer apagar uma mensagem? Veja como faz

iOS: Toque e segure na mensagem até aparecer um novo menu. Depois, selecione “Apagar” e escolha uma das opções.

Android: Toque e segure na mensagem e clique no ícone de lixeira na parte de cima da tela. Escolha entre “apagar para todos” na conversa ou apenas “apagar para mim”.

PC: Seja no WhatsApp Web ou aplicativo, passe o cursor do mouse sobre a mensagem e clique no ícone com a seta para baixo, localizado no canto superior direito. Selecione “Apagar” e escolha a opção desejada.

