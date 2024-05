Nova vacina contra Covid-19 está disponível em postos de saúde de Anápolis; confira

Imunizante tem público-alvo específico e regras para aplicação

Samuel Leão - 20 de maio de 2024

Homem recebendo a vacina. (Foto: Ana Laura Zanni/Prefeitura de Anápolis)

Com o intuito de imunizar a população contra a subvariante da Covid-19, conhecida como XBB 1.5, novas vacinas foram disponibilizadas em todas as unidades de saúde de Anápolis. A aplicação começa nesta segunda-feira (20).

Essa variante é derivada da Ômicron, e os imunizantes monovalentes são produzidos pelo laboratório americano Moderna. No total, o município recebeu 4.920 doses para a distribuição.

Para ser imunizado com a nova vacina, é necessário um intervalo de pelo menos três meses, desde a última dose aplicada. No entanto, a aplicação também é válida para pessoas não vacinadas, mas é destinada inicialmente apenas para crianças, entre seis meses e cinco anos, além dos grupos prioritários.

Neste último caso, estão pessoas com 60 anos ou mais, indígenas, ribeirinhos quilombolas, gestantes e puérperas, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e os trabalhadores dessas localidades.

Também podem participar pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde, imunocomprometidas, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas com comorbidades, adolescentes e jovens cumprindo medidas sócio educativas, pessoas privadas de liberdade (≥18anos) e pessoas em situação de rua.

A grande maioria dos postos de saúde da cidade funcionarão todos os dias, atendendo a partir das 07h30, até 16h ou 21h. Entretanto, alguns postos estarão ativos apenas em dias específicos, entre 9h e 16h. Confira abaixo quais são:

Segunda-feira

Alexandrina

Vila Esperança

Santa Isabel

Terça-feira

Dom Manoel

Maracananzinho

Leblon

1ª terça do mês — Interlândia e Souzânia

3ª terça do mês — Goialândia

4ª terça do mês — São Vicente e Branápolis

Quarta-feira

Vila Fabril

Alvorada

2ª quarta do mês – Joanópolis

Quinta-feira

Jardim Esperança

Jardim das Américas

Maracanã

Sexta-feira

Santos Dumont

Jardim das Oliveiras