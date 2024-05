Novo seguro obrigatório de veículos é aprovado; confira valor e quem deve pagar em Goiás

Quantias arrecadadas serão destinadas às vítimas de acidentes de trânsito

Gabriella Pinheiro - 20 de maio de 2024

Trânsito em Goiânia. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia).

Anteriormente chamada de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou uma lei autorizando o retorno da cobrança do seguro obrigatório para veículos, agora rebatizado de Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT).

O texto foi publicado no Diário Oficial da União na última sexta-feira (17) e se originou a partir de um projeto do Poder Executivo, aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

A proposta consiste em um seguro nacional obrigatório, pago por todos os donos de veículos, de forma anual, como um imposto. Toda quantia arrecadada é destinada às vítimas de acidentes de trânsito, independente do tipo de veículo e de quem foi a culpa.

O pagamento acontecerá uma vez ao ano e as quantias obtidas ficarão sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CEF). A cobrança deve voltar a acontecer em 2025.

De acordo com o relator do projeto no Senado, Jaques Wagner (PT), segundo um estudo do Ministério da Fazenda, a estimativa é que a tarifa varie entre R$ 50 e R$ 60. No entanto, o valor ainda será definido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).

Conforme previsto no texto, o SPVAT será obrigatório para todos os veículos automotores de vias terrestres, como carros, motos e caminhões.

Os condutores que não efetuarem o pagamento não poderão realizar o licenciamento e, tampouco, circular em via pública com o veículo.

Vale destacar que o seguro paga indenizações a vítimas de acidentes ou herdeiros, em casos de morte e invalidez permanente, total ou parcial.

Além disso, é possível obter reembolsos em despesas voltadas à assistência médica, como fisioterapia, medicamentos e equipamentos ortopédicos; serviços funerários e reabilitação profissional para vítimas com invalidez parcial.

De acordo com o Governo Federal, o retorno da cobrança se deve a não capacidade dos recursos disponíveis do antigo DPVAT, extinto em 2020, para continuidade do pagamento por mais 01 ano.