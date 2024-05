Quem são os possíveis candidatos a prefeito de Goiânia nas Eleições 2024

Nomes já confirmarma a pré-candidatura e partidos tem até 05 de agosto para definir

Gabriella Pinheiro - 20 de maio de 2024

Candidatos para Prefeitura de Goiânia nas eleições de 2024. (Foto: Montagem/Portal 6)

Com a proximidade das eleições 2024, previstas para acontecerem no dia 06 de outubro, os partidos políticos já têm ‘batido o martelo’ e revelado os nomes que irão disputar os cargos. Em Goiânia, até o momento, seis políticos já oficializaram a pré-candidatura à Prefeitura da capital.

As siglas têm de 20 de julho até 05 de agosto para realizarem convenções e decidirem os respectivos candidatos. O pedido de registro da candidatura deve ser feito até 15 de agosto.

Quem são os possíveis candidatos a prefeito de Goiânia nas Eleições 2024

1. Adriana Accorsi

A convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da presidenta da sigla, Gleisi Hoffmann, a deputada federal Adriana Accorsi é um dos nomes já cotados para concorrer à disputa pela prefeitura da capital.

O lançamento da pré-candidatura aconteceu durante um evento organizado pelo partido e realizado no dia 27 de outubro de 2023.

Advogada por formação, a goiana já foi delegada e, atualmente, é vice-líder do bloco do governo na Câmara e uma das principais articuladoras do estado com o Governo Federal.

2. Gustavo Gayer

Representante do Partido Liberal (PL), mesmo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, Gustavo Gayer é mais um nome que anunciou a pré-candidatura à prefeitura da capital nas eleições 2024.

Segundo deputado federal mais bem votado em Goiás em 2022, o político teve o lançamento da candidatura oficializado durante um evento da sigla no dia 04 de abril. Ele recebeu a “bênção” do ex-mandatário para a missão.

Conhecido pela ampla influência na direita política, o político ganhou força pela pauta conservadora e utiliza as redes sociais para aproximar formadores de opinião na direita goiana.

3. Leonardo Rizzo

Outro nome que anunciou a pré-candidatura para concorrer às eleições municipais pela Prefeitura de Goiânia é o empresário Leonardo Rizzo (Novo).

A revelação sobre o nome foi dada por meio de uma publicação nas redes sociais, em conjunto com o partido, compartilhada no dia 16 de março.

Rizzo é político, economista e empresário e é conhecido por liderar uma imobiliária há 46 anos e é ex-presidente do Vila Nova Futebol Clube.

4. Sandro Mabel

Ex-sócio proprietário da empresa de biscoitos Mabel, o empresário Sandro Mabel confirmou ser um pré-candidato à prefeitura de Goiânia.

Representante do União Brasil (UB) e sacramentado por Ronaldo Caiado, da mesma sigla, a confirmação da candidatura foi oficializada durante uma live com o governador no dia 30 de março.

Além de empresário, ele também é ex-deputado federal e estadual e, atualmente, é presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg).

5. Vanderlan Cardoso

O senador Vanderlan Cardoso (PSD) é mais um dos nomes que disputará à Prefeitura de Goiânia nas eleições de 2024.

O lançamento da candidatura foi divulgado por meio das redes sociais em um vídeo em que o parlamentar aparece ao lado do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

Conhecido empresário no ramo de alimentos e político, o parlamentar já foi prefeito de Senador Canedo por duas vezes.

6. Matheus Ribeiro

Por fim, mais um dos nomes pré-confirmados, é do jornalista Matheus Ribeiro pelo Partido Social da Democracia Brasileira (PSDB).

A candidatura foi oficializada durante um evento da sigla no dia 02 de março, que contou com a participação do ex-governador e presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo.

Matheus é suplente de deputado federal e chegou a disputar a cadeira na Câmara dos Deputados em 2022, recebendo 50 mil votos.