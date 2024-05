Áudio de ex-proprietário vaza e causa reviravolta em caso envolvendo bar de Anápolis

Registro, já com 2 anos de existência, torna a atual polêmica ainda mais intrincada

Samuel Leão - 21 de maio de 2024

Áudio vazado gera reviravolta no caso. (Foto: Reprodução/Google)

Após uma polêmica tomar conta das redes, devido ao áudio de uma ex-funcionária do bar e restaurante na Avenida Jamel Cecílio, em Anápolis, planejando um roubo ao estabelecimento, outro registro sonoro relacionado ao caso surgiu na web e causou uma grande reviravolta.

O Portal 6 teve acesso ao arquivo, supostamente enviado pelo ex-proprietário do comércio, no qual ele fala para a ex-colaboradora que teve acesso ao áudio e ordena que ela retire uma ação trabalhista movida contra ele, sob a pena de expor o registro e a identidade da mulher.

“Tenho um audiozinho seu aqui, com você armando toda uma casinha para roubar o nosso bar. Acabou de chegar uma ação aqui, trabalhista, sua, que você armou contra a gente. Se eu fosse você, eu retirava essa ação trabalhista, senão Anápolis, Goiânia e Brasília inteira vão ficar sabendo quem você é”, expressa o homem.

Um dos donos do estabelecimento, na época que o local ainda era um ‘Gastrobar’, teria utilizado uma página profissional para entrar em contato com a ex-funcionária.

“Armando uma casinha, você não vai arrumar um emprego nunca mais na sua vida”, ameaçou.

A mulher então decidiu registrar uma denúncia na polícia, apontando ter sofrido uma tentativa de coação por parte do homem. Tal formalização aconteceu ainda em abril de 2022, quando apontou que ele já teria o material para usar contra ela.

Apesar do planejamento do roubo ter sido divulgado como um acontecimento recente, alguns detalhes da trama podem indicar uma ocorrência antiga, revivida novamente por motivos escusos.

Reviravolta

Esse registro, já com dois anos de existência, torna a presente polêmica ainda mais intrincada, pois, caso seja o mesmo áudio que o empresário afirma ter em mãos para usar contra ela, há a coincidência da proprietária estar acamada.

Aparecida Maciel, dona do atual comércio no mesmo local, sofreu um acidente recentemente e teve que se resguardar. No entanto, além dela não reconhecer a voz da mulher, que teria sido sua funcionária, esse fato, que parece provar que o áudio trata do momento presente, se contradiz por outro apontamento feito pela suspeita.

Em dado momento, a mulher fala: “o velhinho dorme dentro do disk, ele não vê nada”, se referindo ao comércio vizinho. No entanto, a reportagem entrou em contato com o Disk Barriga Beer e descobriu que o local está fechado há cerca de quatro meses – além de não ser mais gerido por um idoso.

Outros fatos que contrapõem a afirmação, de que o áudio seria atual, são as alegações de que o local não possui câmeras, informação discordada, em vídeo, pela empresária. Além disso, também é dito que o marido da dona estaria em Macapá (AP), apontamento também desmentido por ela à reportagem.

Portanto, apesar da gestora ter “tomado as dores”, evidentemente preocupada com o estabelecimento, as evidências apontam para um conflito antigo entre o ex-dono e a ex-funcionária, que sequer conheceria a dona do local no presente.

A reportagem entrou em contato com o antigo proprietário e disponibilizou o espaço para esclarecimentos. No entanto, ele optou por não se pronunciar.