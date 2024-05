“Lá não tem câmera”: áudio mostra ex-funcionária explicando como roubar bar em Anápolis

Circula pelas redes sociais um áudio, supostamente enviado por uma ex-funcionária de um bar na Jamel Cecílio, em Anápolis, no qual ela planeja um roubo contra o estabelecimento. A fala surpreendeu internautas e conta com detalhes a ação pretendida.

No registro, a mulher afirma se tratar de um restaurante chique, contendo diversos objetos de valor e bebidas caras. Além disso, também discute a logística necessária para executar o roubo sem ser percebida.

“Lá tem cerveja, drink caro, podia pegar as bebidas ‘tudinho’ porque eu não bebo. Eu só queria os ‘trem’ de valor que está lá dentro, é um restaurante bem chique. Tem drinks caríssimos, garrafa de Smirnoff, Orloff, Tanqueray”, expressa.

O áudio vazado teria sido encaminhado por uma pessoa próxima à dona do estabelecimento, que resolveu expor as mensagens. Na fala, a mulher ainda revela ter conhecimento das intenções dos proprietários, que teriam fechado o comércio com o intuito de vendê-lo.

“Tem 3 freezers, só de cerveja, carne só tem filé. Caixa de música, aquelas caixas grandes de DJ, tem notebook, tem tudo. Minha ex-patroa não vai abrir lá mais, porque ela quer vender para ir embora, então hoje o marido dela viajou, está lá para o Macapá, então ela está deitada em casa, de cama”, continuou.

Por fim, ela diz ainda que a área conta com apenas uma câmera externa, ao lado dos relógios de energia. Como se não bastasse, a ex-funcionária detalha o movimento da rua e expõe o melhor horário para agir.

O Portal 6 entrou em contato com os proprietários do estabelecimento e confirmou que uma denúncia já foi formalizada através da Polícia Militar (PM), e será repassada para a Polícia Civil (PC).